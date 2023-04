Manchester City, Bernardo Silva coccola Haaland: “Speciale. Tocca palla 1-2 volte e…”

Parole al miele in casa Citizens da parte del centrocampista portoghese per il bomber norvegese sempre più decisivo in termini realizzativi.

C'è ancora lo zampino di Erling Haaland nel tabellino delle gare del Manchester City. Non certo una novità, ma l'ennesima conferma dell'importanza del centravanti norvegese per la squadra Citizens. Anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il bomber non si è fatto abbattere dal rigore fallito e, poco dopo, ha trovato il gol con la sua solita tenacia e puntualità. Un qualcosa che è stato esaltato anche dal compagno Bernardo Silva.

Il portoghese, parlando ai canali ufficiali della Uefa, ha detto: "Erling Haaland è un giocatore speciale. Si distingue decisamente da tutti quelli che sono stati nella nostra squadra prima. Non ha bisogno di tocchi extra di palla. È presente in campo ma magari è come un'ombra per 85 minuti, ma tocca la palla una o due volte e... e basta. Fa gol. Con un giocatore così speciale in attacco, ci sentiamo molto più a nostro agio", il commento al miele di Bernardo Silva per il giovane compagno di squadra.