Borussia Dortmund, mea culpa di Bellingham: “Tifosi, vi abbiamo deluso. Devastante”

E ancora: "Per me è stato devastante vedere i miei compagni soffrire così, senza poter incidere sul risultato. Non ho mai vissuto un'atmosfera come quella che c'era sabato, ho avuto la pelle d'oca per 90 minuti in panchina", ha detto Bellingham. "Vi abbiamo delusi, non vi abbiamo consegnato il campionato quando era già nelle nostre mani. Speriamo che queste avversità possano dare il via ad una nuova era per il club, che riesca a competere per i trofei ogni anno. Questo è quanto meritano la città di Dortmund e i suoi tifosi".