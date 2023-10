Lewandowski, la previsione: “Harry Kane avrà problemi, incrocio le dita per lui”

Il Bayern Monaco ha trovato il sostituto di Robert Lewandowski : Harry Kane si è già preso la scena in Baviera. L'inglese , che ha lasciato il Tottenham in estate, ha già segnato nove reti in altrettante uscite con la società tedesca. Il suo precedessore, Robert Lewandowski , lo ha ancorato come erede : "È uno dei migliori attaccanti al mondo e aiuterà il club, anche se ci saranno momenti difficili".

"Il primo anno sarà difficile"

L'attaccante del Barcellona prevede qualche difficoltà per Harry Kane: "Il primo anno non sarà sicuramente facile per lui e ci vorrà tempo per adattarsi, il cambiamento è grande - rivela a SportBild - Ma per il Bayern Monaco è un'ottima soluzione".