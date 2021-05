Lewandowski via dal Bayern Monaco? Rummenigge: “Chi si priverebbe di uno che fa 60 gol”

Stop ai rumors di mercato sul bomber polacco dei bavaresi

Si tratterebbe solo di rumors, ma niente di concreto. Le voci che vorrebbero Robert Lewandowski in uscita dal Bayern Monaco non hanno nulla a che vedere con la realtà. I tabloid inglesi avevano parlato di un forte interessamento da parte di Chelsea e Manchester City per il centravanti polacco ma a respingere ogni possibilità ci ha pensato Karl-Heinze Rummenigge , amministratore delegato deò club tedesco, che parlando a Sport 1 ha spedito al mittente ogni avance.

RESTA - Protagonista a suon di gol nella passata stagione di tutti i successi del suo Bayern Monaco, Lewandowski non andrà da nessuna parte e, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, è destuinato a rimanere in Germania. "Non ho dubbi sul fatto che resterà", ha detto Rummenigge senza esitazione. "Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza", ha concluso il dirigente dei bavaresi.