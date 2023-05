Calderon: “Messi sarebbe accolto a braccia aperte al Real Madrid”

Le parole di Calderon, riprese da Infobae, sono in risposta ad una domanda relativa al futuro della Pulce che potrebbe dire addio al Psg al termine della stagione in corso: "Se io proverei a firmare Messi se fossi nel Real? Certo, è ancora un giocatore professionista. Ha altri due anni per giocare ai massimi livelli. Questo è un giocatore che dovresti sempre cercare di tenere in giro. I grandi giocatori vanno dove vogliono. Sono sicuro che il Real Madrid, nel caso in cui Messi volesse andarci, lo accoglierebbe a braccia aperte".