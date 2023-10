Caos Marsiglia-Lione, il ministro Darmanin: “Condanneremo i colpevoli”

Intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva francese FMTV, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin è tornato sui gravi incidenti accaduti nella serata di ieri domenica 29 ottobre a Marsiglia, che hanno causato la cancellazione e il rinvio della partita contro il Lione di Fabio Grosso (ferito al volto a causa dell'aggressione dei tifosi locali al bus del Lione). Il ministro degli interni francese, non ha utilizzato mezzi termini per spiegare quanto accaduto: "È inaccettabile. C'erano 500 poliziotti e gendarmi per una partita di calcio. Non è una responsabilità dei tifosi? Non è una responsabilità dei club? La gente lanciava lattine di birra contro le finestre di una autobus, pensate davvero che questa sia responsabilità della polizia o del Ministero dell'Interno? No, è responsabilità di chi ha attaccato l'autobus" - ha evidenziato Gérald Darmanin. Successivamente, ha concluso il ministro francese: "Speriamo di condannare duramente queste persone. Le nove persone che sono state arrestate? Probabilmente non sono abbastanza". Sul tema, nelle scorse ore erano anche arrivate le parole di sconforto di Pablo Longoria, presidente del Marsiglia: "Episodio inaccettabile quello accaduto ai danni del Lione" - il commento del presidente.