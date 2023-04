Carragher: “Alcune gare in Europa come match per beneficenza. Poi però…”

L'ex difensore inglese ha commentato quale differenza ci sia tra le gare di Premier League e le sfide in Champions sottolineando i cambi di ritmo.

In occasione della sfida di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Chelsea per 2-0 nell'andata dei quarti di finale, Jamie Carragher ha commentato l'esito del match per CBS Sport. Curioso un paragone in merito ai ritmi di gioco tra le gare in Europa e quelle in Premier League. Un dettaglio che dovrebbe far comprendere ad alcuni giocatori come vadano interpretate certe sfide.

CONFRONTO - "Le partite nelle competizioni europee sono diverse dalle partite in Premier League.", ha esordito Carragher parlando di come il Chelsea e i suoi calciatori abbiano approcciato al match. "A volte la partita procede lentamente, quasi come capita per le partite di beneficenza! Guarda come sono lenti tutti. Ma poi... Per me questo è il calcio europeo, il modo in cui il Real Madrid cambia il ritmo di questa partita all'improvviso. Tutti sembrano congelarsi, prendendo posizione, e poi Rodrygo fa la sua mossa, e prima che tu te ne accorga, il ritmo del gioco aumenta improvvisamente".

Il riferimento dell'ex difensore inglese è appunto a come la formazione Blues non sia stata in grado di capire i momenti della partita contro i Blancos che dopo aver addormentato la gara hanno punto con improvvisi cambi di velocità delle azioni cosa a cui, evidentemente, il Chelsea non è abituato.