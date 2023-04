Carragher non fa sconti al Chelsea: “Esonero Potter? Scelta ridicola in partenza”

Il Chelsea ha annunciato l'esonero di Potter che era arrivato al posto di Tuchel. L'ex difensore Carragher ha commentato duramente la situazione in casa Blues.

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore è arrivata la notizia dell'esonero di Graham Potter dal Chelsea. Il mister era arrivato per prendere il posto di Tuchel ma i vertici Blues hanno ritenuto la sua avventura non positiva e quindi hanno optato per il cambio. Una scelta che ha generato non poche perplessità e che ha visto anche Jamie Carragher, storico ex difensore ed esperto di Premier League, commentare via social la vicenda.

Su Twitter, l'ex giocatore e attuale commentato sportivo non ha fatto sconti: "Todd (Boehly ndr) aveva detto che sarebbe stato diverso da Roman (Abramovic ndr)", ha esordito Carragher con tanto di emoticon della risata facendo riferimento al cambio di allenatore con tanto di comunicato del Chelsea condiviso. "Mi dispiace per Potter ma era inevitabile. Non puoi cambiare Tuchel per Potter: decisione ridicola in partenza".

Insomma, per l'ex atleta il Chelsea ha sbagliato in principio a non dare tempo a Tuchel di sistemare le cose dopo alcuni momenti non ottimali e adesso la situazione è pure peggiorata. A prendere le redini della squadra, ora, sarà Bruno Saltor ad interim.