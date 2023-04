Cavani e il Valencia: “Mai vissuto nulla del genere. La verità sul ritiro…”

L'attaccante ha parlato della stagione difficile del club spagnolo ora in lotta per restare in Liga.

Redazione ITASportPress

"Il calcio ti dà tante cose, ma te ne toglie altre". Questa una delle tante frasi di grande riflessione di Edinson Cavani, attaccante ora al Valencia, intervistato ai canali ufficiali de La Liga, a proposito appunto della stagione particolare che sta vivendo il club dei Pipistrelli.

Il centravanti si è soffermato sulla sua voglia di essere leader della squadra per portarla fuori dalla battaglia per la permanenza nel massimo campionato spagnolo. Tra le dichiarazioni più importanti, il voler fare chiarezza sull'ipotesi ritiro: "Se un giorno sentirò che le cose non stanno andando, con tutto l'amore e il rispetto del mondo lo comunicherò al club e alla gente e lascerò il calcio… ma oggi quello che più mi auguro è che il Valencia faccia bene".

Sul campionato e la lotta per non retrocedere, Cavani ha ammesso di affrontare una situazione così per la prima volta: "Non ho mai dovuto vivere una situazione del genere. A volte le cose vanno affrontate e non c'è altro modo".

E ancora: "Abbiamo provato in mille modi a ribaltare la situazione, sappiamo dove siamo e vogliamo che questo club arrivi il più in alto possibile, se lo merita ed è un grande club".