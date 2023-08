Chelsea-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa si dovrebbero affidare a Kepa in porta. Difesa con James, Silva, Colwill e Chilwell. In mezzo la forza e l'atletismo di Gallagher e Enzo Fernandez. Tris con Sterling, Chukwuemeka e Mudryk a sostegno dell'unica punta Jackson.

Gli ospiti, invece, opteranno per Alisson tra i pali. Da destra a sinistra Alexander-Arnold Konate, Van Dijk e Robertson. Potrebbero essere recuperati Szoboszlai e Mac Allister in mezzo al capo con Gakpo. Più avanzati Salah, Diogo Jota, Diaz.

La partita di Premier League tra le due formazioni si potrà vedere oggi 13 agosto 2023 dalle 17:30 anche in diretta tv e streaming. Infatti, sarà Sky a trasmettere l'evento. Precisamente per guardare la partita in tv occorrerà sintonizzarsi sui canali di riferimento Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).