Chelsea, niente Champions? Boehly ‘punisce’ i nuovi acquisti con taglio ingaggio

Dopo le spese ritenute da tutte folli sul mercato avvenute negli ultimi mesi, in casa Chelsea potrebbe esserci una prima mossa in senso decisamente opposto. L'eventuale mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League da parte dei Blues, infatti, potrebbe costare caro, anzi, carissimo ai giocatori della squadra ora allenata da Lampard . In modo particolari ai nuovi arrivati o a chi ha da poco rinnovato o modificato il proprio accordo col club.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il Chelsea di Todd Boehly dovrà abbassare almeno del 30% il tetto ingaggi della rosa. In tal senso gli indiziati sarebbero in nuovi acquisti per i quali sarà previsto il taglio dello stipendio. Diverso, invece, il discorso per i "vecchi" calciatori che avevano un accordo precedente al cambio di proprietà che dovrebbero continuare a mantenere gli accordi precedenti.