Chelsea, Thiago Silva ai saluti: il brasiliano potrebbe andare via a zero

Dopo 123 presenze e cinque reti in Premier League, potrebbe presto concludersi l'avventura di Thiago Silva al Chelsea. Come riportato dal portale inglese Football Insider infatti, le strade tra il difensore brasiliano e il club di Londra potrebbero concretamente separarsi al termine della stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza e non dovrebbe essere rinnovato. Ovviamente, si tratterebbe di una perdita pesante per il Chelsea. Come noto da tempo, l'ex Milan e PSG potrebbe anche tornare in Brasile dove c'è il Fluminense che lo aspetta. Tutto però ancora solo all'alba della trattativa, in quanto il calciatore - riferiscono dall'Inghilterra - terminerà regolarmente la propria stagione in Premier League con la maglia del Chelsea.