Lukaku giura amore ai nerazzurri: “Sento di appartenere all’Inter. Chelsea…”

Lo ha ribadito più volte, ogni momento in cui ne avesse l'occasione. La realtà e casa di Romelu Lukaku è l'Intere sua grande priorità è quella di rimanere anche il prossimo anno. Come si trova a Milano da nessun'altra parte, compreso il Chelsea che aveva accolto lasciando proprio i nerazzurri per 115 milioni di euro. Ma sin dal 2021 Romelu non aveva dubbi e sapeva che in Italia c'era comunque qualcuno che lo aspettava: "Penso di aver fatto bene al Chelsea la scorsa stagione - ha esordito l'attaccante a Het Laatste Nieuws -. Comunque, allora sapevo che se a Londra non avesse funzionato, avrei comunque potuto lasciare il Chelsea e tornare all'Inter".