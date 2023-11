Clamoroso Gabri Veiga: vicino il ritorno in prestito al Celta

Fatto sta che per l’ex Celta l’avventura esotica si è rivelata molto meno entusiasmante del previsto, almeno dal punto di vista tecnico. Pur essendo titolare fisso nello scacchiere di Matthias Jaissle, infatti, il classe 2002 non sta riuscendo ad incidere, complice anche qualche difficoltà di adattamento.

Da qui nelle scorse settimane il diffondersi di voci sul suo possibile e immediato ritorno in Europa, in particolare nelle fila del Newcastle. Scenario impossibile dal punto di vista regolamentare, avendo Veiga già giocato per due squadre in stagione, l’Al-Ahly e il Celta, maglia con la quale il fantasista ha giocato per 17 minuti nella prima giornata di Liga contro l'Osasuna.

L’unica possibilità di “fuga” dall’Arabia è quindi rappresentata proprio dal ritorno al Celta e proprio questa è la possibilità che sta clamorosamente prendendo forma. A darne notizia è l’agenzia EFE, secondo la quale la squadra allenata da Rafa Benitez, alle prese con una classifica precaria in Liga, avrebbe attivato le trattative per far tornare Veiga in Galizia con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Un’ipotesi che potrebbe fare felici tutti: l’Al-Ahly, che vedrebbe salvo il proprio investimento da 30 milioni più bonus della scorsa estate, il Celta, a caccia di rinforzi per la salvezza, e il giocatore, che potrà mettersi in mostra e sperare nella convocazione per Euro 2024.

