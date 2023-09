“Con chi avresti voluto giocare?” Lo scivolone di De Ligt diventa virale

Momento no per l'ex difensore della Juventus: poco impiegato dopo l'arrivo al Bayern di Kim, l'olandese si distrae di fronte a una domanda del canale ufficiale del club e dà una risposta che scatena il web

Non c'è che dire, l'inizio della seconda stagione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco non è stato felice. L'ex difensore della Juventus non ha risparmiato critiche, seppur non troppo feroci, a Thomas Tuchel, "reo" di non considerarlo più una prima scelta al centro della difesa dei bavaresi, formato dalla coppia Kim-Upamecano, al punto che lo stesso De Ligt è stato usato come alternativa addirittura a centrocampo.