Courtois: “Riscattare scorsa stagione. Voglio ritirarmi al Real Madrid”

ANALISI - "Penso che la Liga dia sempre il tono per tutta la stagione. La Champions League può aiutarti, ma è diverso. Siamo contenti per la vittoria in Copa del Rey e l'accesso alle semifinali di Champions League, ma ovviamente non per la sconfitta per 4-0 contro il Manchester City. Quindi quest'anno lo faremo riprovare a raggiungere la fine della Champions League e vincere più trofei che possiamo. A Madrid, tutte le competizioni che giochi vuoi vincere. Abbiamo avuto alcuni acquisti entusiasmanti come Bellingham e penso che siamo tutti entusiasti per la nuova stagione: dopo la scorsa stagione, speriamo di iniziare bene quest'anno".