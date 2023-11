Dalla Germania: il Bayern Monaco fuori dalla corsa Varane? Ecco cosa non piace

Momento delicato per il Manchester United, con diversi ostacoli da superare da inizio anno. Dalle vicende Antony-Sancho agli scarsi risultati ottenuti fin qui da Erick Ten Hag in stagione. Il tutto, da sommare anche a diverse uscite che dovrà necessariamente fare il club inglese, alla ricerca di una sistemazione per Varane e Casemiro. Da icone del Real Madrid, i due calciatori sono diventati ormai dei veri e propri esuberi dalle parti di Old Trafford, tanto che lo stesso futuro azionista dei Red Devils, Jim Ratcliffe, insieme a Ten Hag, avrebbe ormai deciso che l'unica strada per i due calciatori ex Real Madrid è quella della cessione, già durante il mercato di gennaio. Tuttavia, la situazione non è semplice e, soprattutto su Raphael Varane, la Bild allontana sensibilmente l'ipotesi Bayern Monaco, che nei giorni scorsi sembrava essere una possibile meta per il difensore francese campione del mondo nel 2018 ed ex stella nel Real Madrid di Ancelotti e Zidane. Come spiegato dal quotidiano tedesco infatti, il Bayern Monaco non sarebbe più convinto di ingaggiare il difensore dal Manchester United per due motivi più di altri: costi (alti di ingaggio) e soprattutto età, ovvero 30 anni, che non sposano concretamente la linea del Bayern Monaco, che probabilmente cercherà qualche profilo di maggiore prospettiva in quella posizione.