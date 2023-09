Dalla Spagna: “Anche De Zerbi tra i possibili successori di Ancelotti”

L’ex centrocampista, campione d’Europa con il Real nel 2014 e già tecnico nelle giovanili del Madrid, però dovrà superare una nutrita concorrenza, che comprende anche il nome di Roberto De Zerbi . Secondo quanto riportato da Cadena Ser, infatti, il tecnico bresciano del Brighton sarebbe uno dei pupilli di Perez in virtù del gioco altamente spettacolare mostrato dai Seagulls, oltre che dei risultati ottenuti alla guida di una delle squadre dal monte ingaggio più basso della Premier League, portata al 6° posto nello scorso campionato, con conseguente qualificazione all' Europa League , e protagonista di un ottimo avvio di stagione.

Le alternative, staccate, rispondono ai nomi di Raul e di Alvaro Arbeloa, attualmente alla guida di Real Castilla e Under 19 dei Blancos. Xabi Alonso resta il favorito, complice anche un gentleman agreement con il Bayer, che non avrebbe insistito nelle trattative per il rinnovo fino al 2026, proprio in vista di un possibile “assalto” del Real.