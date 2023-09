Dalla Spagna: Xabi Alonso nel mirino di Real Madrid e Bayern Monaco

Come riportato da "Mundo Deportivo", il futuro di Xabi Alonso con le "Aspirine" potrebbe presto essere messo in forte discussione dalla possibile chiamata di alcuni top club europei. In particolare, come riferito dalla Spagna la prossima estate potrebbe essere molto calda sul fronte allenatori, con Real Madrid e Bayern Monaco probabilmente alla ricerca di un nuovo profilo a cui affidare la propria panchina. In questo senso, entrambe le società starebbero pensando al profilo di Xabi Alonso. Lo spagnolo, già da calciatore ha indossato le maglie di Real e Bayern e potrebbe dunque fare ritorno in uno di questi due club, ma da allenatore.