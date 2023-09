Dalla Spagna: De Gea pronto a firmare per un club della Liga

David De Gea potrebbe presto essere il nuovo portiere del Real Betis, in Liga. Per l'ex calciatore del Manchester United sarebbe un ritorno in patria dopo l'esperienza all'Atletico Madrid

Redazione ITASportPress

Attualmente svincolato, David De Gea sarebbe ormai a un passo dal ritorno in campo. Secondo quanto riportato da Foot365, il portiere ex Atletico Madrid e Manchester United sarebbe infatti vicino al ritorno in Spagna. Come emerso, il calciatore potrebbe presto firmare per il Real Betis, club andaluso disposto a ingaggiare subito il portiere.