PSG, in programma l’ultimo tentativo per il rinnovo di Mbappé: i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique non avrebbe ancora gettato la spugna sul possibile rinnovo di contratto di Kylian Mbappé, stella dei francesi. Come riportato dal quotidiano, il club parigini - nei prossimi giorni - presenterà una nuova proposta al calciatore ex Monaco, da sempre nei desideri del Real Madrid di Florentino Perez, società pronta a tornare alla carica al più presto per assicurarsi il cartellino del calciatore francese.

Secondo quanto appreso dal quotidiano Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe programma una nuova (e ultima) proposta di rinnovo contrattuale per Kylian Mbappé, stella della squadra di Luis Enrique e del calcio mondiale. Come raccontato dai media locali, il summit tra le parti sarebbe previsto per la prossima settimana, con l'obiettivo di convincere l'ex Monaco a rivedere la situazione e legarsi contrattualmente al PSG. In questo modo, il club parigino non vedrebbe perdere a parametro zero il proprio calciatore più iconico. Secondo quanto raccontato, il rinnovo avrebbe una clausola di risoluzione più bassa, in grado di permettere a Mbappé di lasciare Parigi con maggiore facilità rispetto a quanto accaduto in passato. In questo caso, il Real Madrid resterebbe dunque fortemente in corsa.