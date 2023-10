Dalla Spagna: “Messi vuole Modric all’Inter Miami”

Luka Modric è sempre più lontano dal Real Madrid: il centrocampista croato è tentato dal ritorno in patria alla Dinamo Zagabria, ma spunta un'altra clamorosa ipotesi

Dopo aver iniziato la stagione da riserva di lusso, e aver mandato segnali chiari, benché eleganti, di insofferenza, Luka Modric non è ancora riuscito a scalare le gerarchie di Carlo Ancelotti, che in questa stagione non pare voler considerare il croato titolare fisso nello scacchiere del Real Madrid.