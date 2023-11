Dalla Spagna: “PSG, decisione presa per il futuro di Mbappé”

Sarà davvero così? Il Real Madrid si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa all’ingaggio di Mbappé, ma secondo la stampa spagnola il Paris ha definito la propria strategia. In base a quanto riportato da As il club del presidente Al Khelaifi non presenterà alcuna offerta di rinnovo all’entourage di Kylian, limitandosi ad aspettare che il giocatore eserciti la clausola presente nell’attuale contratto che prevede il prolungamento per un’altra stagione, quindi fino al 30 giugno 2025.