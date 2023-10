Dall’Inghilterra: City a rischio penalità? Carragher: “Rischiano i dilettanti”

Sono ore particolari in Inghilterra. Come spiegato dalle informazioni diffuse dal Telegraph, la Premier League sembra destinata a farsi dura con le infrazioni sul Fair-Play finanziario, con club come Everton e Manchester City che potrebbero uscirne malissimo. Dopo le presunte irregolarità infatti, i Toffees sono esposti ad una detrazione fino a 12 punti nella stagione in corso. L'udienza è già iniziata e presumibilmente nelle prossime settimane ci sarà il verdetto.

In caso di ulteriori certezze - secondo quanto scritto dal Telegraph- il club "che può prepararsi a tremare" è il Manchester City , attuale campione della Premier League, che deve affrontare più di 115 accuse per violazione delle regole finanziarie, molte più di quelle di cui sarebbe accusato l'Everton. Del tema, ha parlato anche Jamie Carragher su Twitter, il quale, stupito dalla possibile sanzione contro l'Everton , spiega il proprio punto di vista sul Manchester City. "La Premier League vuole una penalità di 12 punti per l'Everton. Il Manchester City finirà per giocare nella National League North se la Premier League continua su questa linea! Incredibile il numero di storie che sono uscite sulla situazione dell'Everton, ma il Manchester City, che ha 114 accuse in più, è indagato da molto più tempo e tutto è stato molto più tranquillo" - ha concluso l'ex Liverpoool.