Dall’Inghilterra: “Greenwood è devastato. Il Manchester United lo ha deluso”

L’unica pista percorribile porterebbe quindi a una non specificata società in Albania. Greenwood, diventato padre a luglio, medita e si dice preoccupato per gli sviluppi della propria carriera: “Mason vuole ripartire al più alto livello possibile – ha rivelato una fonte vicina al giocatore intervistata dal Sun – Il suo sogno era farlo con lo United, ma ora il suo timore è di non poter più arrivare a giocare in un campionato di alto livello. Al momento non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di giocare in Albania”.