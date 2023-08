Greenwood riparte dall’Arabia e da Gerrard? Il mister sbotta sui social

Mason Greenwood non proseguirà la sua carriera al Manchester United . Dopo la decisione del club sul calciatore - scagionato dalle accuse di violenza aggravata e tentato stupro -, è rebus attorno al futuro dell'inglese.

Diversi media hanno ipotizzato un approdo in Arabia Saudita e nelle ultime ore sembravano essere piuttosto forti gli accostamenti all'Al Ettifaq formazione allenata da Steven Gerrard che sarebbe stato molto contento di avere Greenwood in squadra.