Il retroscena dall’Inghilterra: Il Liverpool è stato a un passo da Amrabat

In estate, Sofyan Amrabat sarebbe stato a un passo dal vestire la maglia del Liverpool. Voluto fortemente dall'allenatore Jurgen Klopp che lo considerava come un rinforzo perfetto per il centrocampo. Operazione saltata alle fasi finali

Redazione ITASportPress

Come raccontato dall'Inghilterra, Sofyan Amrabat - oggi calciatore del Manchester United di Erik Ten Hag - in estate sarebbe potuto essere un centrocampista del Liverpool. Come emerso in queste ore, a muoversi in prima linea per l'acquisto del centrocampista marocchino dalla Fiorentina sarebbe stato proprio l'allenatore Jurgen Klopp, desideroso di un rinforzo con quelle caratteristiche in mezzo al campo.

In aria di fare la sua prima apparizione a Old Trafford con il Manchester United nella partita di Carabao Cup di questa sera, Sofyan Amrabat poteva vestire però un'altra illustrissima maglia del campionato inglese, nel corso dell'ultima estate. Come raccontano alcune fonti dall'Inghilterra, infatti, il centrocampista marocchino è stato distante solo poche ore dal diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Alla fine però, ad arrivare dalle parti di "Anfield" è stato Ryan Gravenberch dal Bayern Monaco e così Amrabat ha firmato per il Manchester United nelle ultime ore del calciomercato.