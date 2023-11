Dall’Inghilterra: Tottenham nei guai a causa di Jermain Defoe. La ricostruzione

Come riferito dall'Inghilterra, il club potrebbe presto essere accusato di violazione delle regole di trasferimento durante il passaggio di Jermain Defoe al Portsmouth nel 2008

Piove sul bagnato in Premier League dove, dopo il caso che ha coinvolto l'Everton con la grave penalizzazione subita in classifica (e potrebbero anche arrivare altre sanzioni), trema anche il Tottenham. Come riferito dal Daily Mail e dal Times, infatti, il club londinese potrebbe presto essere accusato di violazione delle regole di trasferimento durante il passaggio di Jermain Defoe al Portsmouth nel lontano 2008. Il motivo? Probabilmente - secondo l'accusa - al comando delle operazioni ci sarebbe stato un agente senza patentino.