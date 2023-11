Daniels contro Henderson sul trasferimento in Arabia Saudita: “Uno schiaffo”

Dopo il cooming out, Jake Daniels (attaccante del Blackpool e unico calciatore in attività a dichiararsi gay ne Regno Unito( ha parlato del caso Henderson e del trasferimento dell'ex capitano del Liverpool (da sempre a sostegno del mondo LGBT+) nella Saudi Pro League, ovvero in Arabia Saudita, paese famoso per i propri divieti sul tema. Alla BBC, infatti, Jake Daniels ha spiegato: "Quando ho fatto coming out mi ha mandato un messaggio di sostegno, scrivendomi che era orgoglioso di quello che avevo fatto. Vederlo trasferirsi in Arabia è stato quindi come ricevere uno schiaffo in faccia, davvero molto frustrante, - continua il calciatore classe 2005 del Blackpool - ma immagino che venga pagato bene e che evidentemente il denaro significa di più per certe persone" - le parole di Jake Daniels, attaccante del Blackpool rimasto sicuramente deluso dal passaggio di Henderson in Arabia Saudita. Ma non il solo. Già la scorsa estate, infatti, l'ex capitano del Liverpool di Jurgen Klopp aveva ricevuto numerose critiche per il suo passaggio in Arabia Saudita, considerato un trasferimento solo di carattere economico e in assoluto contrasto con quanto aveva fino a quel momento fatto il centrocampista inglese che ha contribuito a scrivere la storia recente del Liverpool.