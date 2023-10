Deride tutti con la foto di un bambino morto: arrestato tifoso dello Sheffield

Accusato per "violazione dell'ordine pubblico", come raccontato da Sport 24 Dale Houghton sarà presente in pretura il 2 ottobre. Per lui, la polizia locale ha anche richiesto la misura del Daspo

Redazione ITASportPress

Come riportato da Sport24, un tifoso dello Sheffield Wednesday è stato arrestato in Inghilterra e accusato di disturbo dell'ordine pubblico. Nello specifico, si tratterebbe del 31enne Dale Houghton, accusato di aver utilizzato una foto di Bradley Lowry, piccolo tifoso del Sunderland morto di cancro nel 2017. In questo modo, il tifoso dello Sheffield voleva prendere in giro gli avversari del Sunderland. Un gesto orribile, punito immediatamente dagli organi competenti. Come raccontato dall'Inghilterra, l'accaduto risale alla partita di Premier League dello scorso 30 settembre, valida per la 9^ giornata del campionato inglese.