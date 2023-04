Dugarry e l’allenatore del Psg: “Zidane? Non è pazzo. Mourinho col suo ego…”

ZIZOU - "Non sono nella testa di Zizou. Non è mai impossibile, ma non ci credo", ha detto Dugarry sulla possibilità di vedere Zidane al Psg. "Oggi al Psg c'è un pantano che non si puà neppure quantificare. Come ho detto, devi essere pazzo (per andarci ndr). E Zizou non è pazzo. E' un ragazzo pragmatico, con le idee chiare, calmo".

SPECIAL ONE - Discorso diverso se di parla di Mourinho: "Quando in un club hai avuto gente come Tuchel, Blanc, Ancelotti, Emery, Pochettino e Galtier e non ha funzionato. Beh, devi impazzire. Mourinho con la sua follia e il suo ego smisurato, non avrà paura di nessuno. Se gli altri sono diventati agnelli, bravi ragazzi da un giorno all'altro quando prima erano dei mostri, sai che non se ne andrà per farsi colpire. Deve arrivare nello spogliatoio, prendere i due più forti e metterli a terra. Lascia che li metta in disparte per un mese. Neymar in disparte per un mese e se non lo fa non giocherà. Almeno le cose saranno chiare, pulite e precise".