Endrick: “La gente pensa che sia il nuovo Pelé ma…”

A 16 anni è già una piccola stella e la conferma arriva dal fatto che dal 2024 si trasferirà in Europa per giocare con il club più vincente che esista: il Real Madrid . Stiamo parlando di Endrick che è ancora adolescente ma che vive da tempo sotto i riflettori e la pressione, quella che i media hanno messo su di lui con forti paragoni.

A parlarne è stato il diretto interessato all'edizione brasiliana di GQ: "A volte mi chiedo perché mi abbiano messo i riflettori addosso, questa pressione. Non ho chiesto niente del genere. Ci sono situazioni che vanno oltre i limiti", ha esordito Endrick. "La gente pensa 'Ah, è il nuovo Pelé', ma nessuno sarà Pelé, è lui il Re del calcio. Ma adesso non c'è niente da fare, non possiamo chiedere alla gente di non parlare della mia vita. Ho sempre detto che vorrei avere vicino tutti i brasiliani, ma capisco sempre di più che non è possibile e che ci saranno sempre persone pronte ad attaccarmi", ha concluso l'attuale giocatore del Palmeiras.