Fabio Capello: “Ecco perchè licenziai Ronaldo Nazario. Su Cassano…”

Fabio Capello ha parlato dei suoi anni al Real Madrid. In particolar modo, l'ex allenatore delle "Merengues" ha parlato del rapporto con Ronaldo e Cassano

Nel corso di una lunga intervista, Fabio Capello ha parlato dei suoi anni al Real Madrid. In particolar modo, l'ex allenatore delle "Merengues" ha parlato del rapporto con Ronaldo e Cassano. Sul brasiliano, Fabio Capello ha spiegato: "Ronaldo quell'anno pesava 94 chili. In Corea, ai Mondiali del 2002, ne pesava 82. Gli dissi di dimagrire... arrivò a 92,5". Poi, ancora su Ronaldo, Fabio Capello rivela: "Nel febbraio 2007 ho deciso di licenziare Ronaldo Nazario, era uno a cui piaceva fare festa e coinvolgere il gruppo" - ha spiegato il 77enne. Un discorso già ampiamente toccato da Fabio Capello, come aveva già rivelato a 'Sky Sports' nel 2020: "Un giorno arrivò Ruud van Nistelrooy e mi disse: 'Signore, qui nello spogliatoio c'è odore di alcol'. Era vero".