Felipe Melo: “Serie A in crescita. Prandelli? Ha fatto la differenza”

Intervistato da DAZN, Felipe Melo ha parlato di nazionale e Fiorentina . Nel corso della discussione, il fresco campione della Copa Libertadores con la maglia del Fluminense ha spiegato: "Serie A? Mi piace molto, non è così indietro come viene detto. Le tre finali europee nella scorsa stagione lo dimostrano. L'obiettivo deve essere alzare il tasso tecnico e per farcela c'è solo un modo, ovvero acquistare i campioni".

Poi, ancora il centrocampista brasiliano ex Fiorentina, Juventus e Inter, oggi alla Fluminense in patria: "Non conosco nel dettaglio la situazione economica del calcio italiano, ma solo i grandi campioni aumentano il livello del campionato. Spero che possano arrivare, lo da persona che ama l'Italia". Infine, Felipe Melo ricorda il suo passato alla Fiorentina e, in particolare, parla con grande piacere di uno tra gli allenatori più iconici della sua carriera: Cesare Prandelli. "Tra le persone che hanno fatto la differenza nella mia carriera sicuramente c'è Prandelli, un grande uomo e un grande allenatore. Sempre a Firenze non posso scordarmi la mia amica Silvia dell’ufficio stampa" - ha concluso il calciatore oggi alla Fluminense.