Francesco Coco e l’aneddoto su Capello: “Il nostro era un rapporto amore-odio”

Sugli aneddoti da calciatore, alcune volte tra le righe: "Non ero pazzo perché stavo facendo cose speciali ma perché semplicemente mi fidavo delle mie qualità calcistiche, quindi sapevo di avere il diritto di non essere sempre molto professionale. Ci sono state così tante partite in cui ho giocato in cui non ho dormito la notte prima... Nella partita contro il Barcellona in Champions League nel 2000, due giorni prima, sono uscito fino alle sette del mattino e sono semplicemente tornato a casa, ho preso lo zaino e mi sono lavato i denti prima di partire per la Spagna. Era ancora ubriaco. Eppure, dietro a ciò, ho giocato una delle partite più belle della mia carriera. Ci sono stati molti momenti del genere. Ma d’altro canto ho sempre rispettato i miei compagni e il mio ruolo. Semplicemente non andavo pazzo per i giochi, non ero un grande professionista, perché tante volte mi diceva: 'dai che adesso mi diverto".