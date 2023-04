Girona-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scende in campo la Liga spagnola con Girona e Real Madrid che si daranno battaglia dalle 19:30 oggi.

Girona-Real Madrid scenderanno in campo oggi, martedì 25 aprile 2023 alle ore 19:30 nella splendida cornice dello Stadio Montilivi per il match valido per la Liga spagnola.

Girona-Real Madrid, le ultime I padroni di casa con la voglia di provare a battere il più blasonato rivale, gli ospiti alle ricerca di punti preziosi per continuare a mettere pressione alla capolista Barcellona ormai sempre più in fuga.

Il Girona potrebbe affidarsi a Tsygankov e Stuani in avanti per infastidire la difesa ospite. Per il resto Gazzaniga tra i pali con una folta difesa e centrocampo a protezione.

Nel Real Madrid qualche defezione con Benzema che non risulta nella lista dei convocati. Possibile, quindi, che l'attacco di mister Ancelotti possa essere composto da Rodrygo, Asensio e Vinicius. In mezzo Modric, Kroos e Valverde guideranno le operazioni a centrocampo. In difesa davanti a Courtois Militao e Rudiger dovrebbero essere i centrali. Nacho e Carvajal gli esterni.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Girona e Real Madrid si giocherà, come detto, oggi martedì 25 aprile 2023 alle ore 19:30 e sarà valida per il massimo campionato spagnolo, la Liga.

Gli appassionati del torneo potranno vedere la gara in diretta tv e streaming. Sarà DAZN a permettere la visione del match per tutti coloro che sono abbonati all'emittente. Partita visibile sull'app e sulle smart tv ma anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

GIRONA (4-4-1-1): Gazzaniga; Hernandez, Espinosa, Juanpe, Martinez; Romeu, Villa, Garcia, Martin; Tsygankov; Stuani. Allenatore: Miguel Munoz

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Vinicius Jr., Rodrygo, Asensio. Allenatore: Carlo Ancelotti