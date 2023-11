Graham Potter, no alla Svezia: l’ex Chelsea vuole allenare un club

Dopo il no al Lione prima e ai Rangers poi, Graham Potter ha rifiutato anche l'incarico da nuovo commissario tecnico della Svezia. Una chiamata prestigiosa per l'ex allenatore del Chelsea, ma rispedita ancora una volta al mittente. Come raccontato da Aftonbladet, infatti, il rifiuto di Potter alla federcalcio svedese sarebbe stato netto, in quanto aspetta la chiamata giusta da un club. Come sottolienato anche dal sito Metro, il desiderio dell'allenatore ex Brighton è quello di tornare ad allenare un grande club dopo il flop sulla panchina del Chelsea di due stagioni fa. Come raccontato, quello di Graham Potter sarebbe un profilo ritenuto valido e in lista anche per l'eventuale sostituzione di Erick Ten Hag sulla panchina del Manchester United, ma il tutto è ancora in fase di evoluzione e - nonostante gli enormi problemi avuti fin qui in stagione dai Red Devils con l'ex Ajax in panchina - non è del tutto scontato che si vada verso l'esonero in tempi brevi per Ten Hag, allungando dunque i tempi di attesa della possibile chiamata per Potter. Tuttavia, questo scenario non è bastato per smuovere la posizione di Graham Potter che, dopo aver rifiutato diversi club, adesso avrebbe anche declinato la proposta della nazionale della Svezia.