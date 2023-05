Grealish: “Quando gioco bene guardo tutto, se faccio schifo non ascolto nulla”

Il rapporto con le critiche e la sua personalissima soluzione per non farsi condizionare. Jack Grealish ha raccontato dal Daily Mail come affronta i giudizi, positivi e negativi, dopo le sue partite. Il giocatore del Manchester City ha spiegato che col passaggio dall'Aston Villa ai Citizens, chiaramente, ora tutti parlano di lui e delle sue prestazioni facendo riferimento alla maggiore visibilità nel club di Manchester.

CRITICHE - Il discorso di Grealish parte dalle critiche che spesso vengono mosse dagli ex calciatori: "A volte resto a bocca aperta quando sento certe cose. Come se loro non avessero mai giocato e non sapessero che noi teniamo poco la palla tra i piedi. Alle volte il mister, proprio per questo, ci dice di provare a tenerla di più. Comunque sarò onesto. Ovvio che quando giocavo all'Aston Villa e prima che mi pagassero certe cifre per arrivare al City, nessuno o pochi guardavano le mie prestazioni. Ora, comunque, quando gioco bene torno a casa e guardo tutto e leggo tutto sui commenti. Invece, quando gioco male, di merda, non ascolto un parola di quello che dicono e non guardo nulla".