Guardiola e i big match: “Motivare squadra? Contro Arsenal nessuna parola e col Real…”

Il tecnico del Manchester City ha ammesso di non aver fatto alcun particolare discorso motivazionale ai suoi per la sfida con i Gunners e lo stesso farà per la Champions contro il Real.

Dopo la vittoria nel big match di Premier League contro l'Arsenal, il Manchester City deve ora pensare a completare la rimonta in classifica. In vista della sfida di domenica contro il Fulham, il tecnico Pep Guardiola ha "svelato" un segreto riguardo la preparazione delle gare importanti sottolineando anche come si comporterà in vista della semifinale di Champions League contro il Real Madrid.

"Non abbiamo pianificato niente, ho un'idea più o meno precisa ma il Real Madrid stesso è cambiato molto. Siamo concentrati solo sulla prossima partita, non abbiamo tempo di dare priorità: confermarci campioni in Premier League è allo stesso livello della Champions", ha detto in conferenza stampa Guardiola.

Sul motivare la squadra in vista dei big match e degli impegni decisivi: "Non faccio discorsi motivazionali. A volte vedo i ragazzi più calmi o aggressivi, a volte devi risollevarli. Contro l'Arsenal non ho detto neanche una parola. Lo stesso credo avverrà con il Real Madrid, sanno per cosa stanno giocando".