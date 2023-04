Guardiola e il “no” al Barça per Cancelo: il retroscena di mercato

Il retroscena ha dell'incredibile e avrebbe potuto cambiare le sorti non di uno, ma di più soggetti. La scorsa sessione invernale di calciomercato ha visto JoaoCancelo lasciare il Manchester City in prestito, approdando al Bayern Monaco. Per il portoghese, però, non era interessato solo il club tedesco. Anzi, il Barcellona era in prima fila e aveva già raggiunto l'accordo con i citizens quando, per un motivo o un altro, Pep Guardiola bloccò tutto.