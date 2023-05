Guardiola: “Non ho dubbi, Messi farà il possibile per tornare al Barça”

Le parole colme di speranza del tecnico, il quale da vero tifoso del Barça invoca al ritorno del fuoriclasse argentino

Redazione ITASportPress

Lo ha allenato e conosciuto a fondo, forse meglio di qualunque altro allenatore. Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di Espn per condividere la sua personalissima opinione riguardo il futuro di Messi. Il tecnico del Manchester City non porta conferme, ma solo ipotesi. Di una cosa però è sicuro, che Leo farà di tutto per tornare al Barcellona. O forse è solo ciò che spera lui stesso in prima persona, queste le parole: "So che Joan (Laporta, presidente Barcellona ndr) cercherà di farlo rientrare e che anche Leo ci proverà. Lui e la sua famiglia hanno tutto il rispetto e gratitudine del club. Lo dico da tifoso...".

Continuando, l'allenatore ha parlato dei problemi del Barcellona e di come questi abbiano portato all'addio di Leo ormai due anni fa: "Nell'ultimo decennio il Barcellona è stato incontenibile e questo non sarebbe stato possibile senza Messi. Nessuno pensava che sarebbe finito così". Continuando sul discorso di Messi colonna portante del Barça: "Non parlo solamente di numeri, quelli non mi riguardano. Penso all'incidenza del gioco, della bellezza, dell'estetica, dell'efficacia, di tutto ciò che ruota intorno ad una partita di calcio".

Concludendo, Pep Guardiola afferma: "Sono un tifoso del Barcellona, ho i miei due posti al Camp Nou. Spero che un giorno potremo dire addio a Leo per come merita. Per quello che è stato, il più grande giocatore di tutti i tempi". Insomma, il ritorno di Messi al Barcellona è chiesto a gran voce da gran parte d'Europa. L'amore dimostrato da Leo per il club e viceversa, beh, è una di quelle favole che il calcio, ogni tanto, ama regalare.