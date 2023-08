Il City segna, il tifoso vip esplode di gioia: Flanagan e il bacio a Haaland

Insomma, gli Sky Blues, pur privi di De Bruyne e pure di Guardiola , non mollano mai, per la disperazione della concorrenza e la gioia sfrenata dei propri fans. Anche in trasferta.

La rete del provvisorio 1-0 a Bramall Lane, infatti, è stata festeggiata in modo molto particolare da un tifoso vip dei Citizens come Terry Flanagan. Sì, proprio l'ex pugile professionista, classe '89, primo britannico a diventare campione del mondo WBO dei pesi leggeri nel 2015, titolo mantenuto per un biennio, ha seguito a Sheffield le gesta della propria squadra del cuore e non ha saputo trattenere l'entusiasmo per il gol del vantaggio.