Haaland, una clausola lo libererebbe dal City nel 2024

Le parole di Rafaela Pimenta, agente del calciatore, sulla presunta clausola rescissoria attiva dal 2024

Erling Haaland è uno dei calciatori più ambiti sul mercato. Tutti i top club europei vorrebbero aggiudicarsi il nuovo gioiello del City, autore di 33 reti in 29 partite di campionato. Unica pecca? L'eccessiva richiesta economica da parte del Manchester City, il quale non avrebbe proprio intenzione di cedere il norvegese. A far scalpore, però, sarebbe una clamorosa clausola pronta ad entrare in gioco dal 2024, aprendo la possibilità all'ex Borussia Dortmund di lasciare i citizens dietro pagamento di 200milioni di euro.

Una clausola non confermata, rivelata dal quotidiano spagnolo The Athletic. Nel caso tale scenario si rivelasse esatto, dunque, Erling Haaland potrebbe già salutare il Manchester City dopo un solo anno e approdare in un altro top club, come il Real Madrid. Ad alimentare le voci di mercato sono le dichiarazioni dell'agente del calciatore, Rafaela Pimenta, la quale ha confermato e negato allo stesso tempo. Alle domande di TuttoMercatoweb.com, infatti, l'agente ha risposto in modo particolarmente vago: "Una signora sa quando deve tacere. Dico solo che, a mio parere, Erling sarà il primo giocatore a valere un milione di euro. La sua vera forza è l'umiltà, non ho dubbi che romperà ogni record".

Dunque, quale futuro per il tanto giovane quanto forte Erling? Tutte le carte in tavolo sembrano puntare verso la permanenza al City, ma i rumor su un eventuale clausola rescissoria si fanno sempre più insistenti. Chissà se non porteranno voglia di Spagna, soprattutto Madrid, a Haaland... Beh, in quale caso a venire incontro al norvegese ci sarebbe un Real particolarmente interessato.