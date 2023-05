Hamann: “Tuchel via dal Bayern? Quando vedi le persone trattate in un certo modo…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'esperto Dietmar Didi Hamann ha parlato del futuro di Thomas Tuchel , allenatore del Bayern Monaco , che dopo aver vinto il titolo di Bundesliga col club bavarese potrebbe anche decidere di andare via. Il motivo? Alcune scelte e modalità con cui la società si è comportante nelle ultime ore con l'annuncio dell' addio di Kahn e Salihamidzic a pochi minuti dal trionfo in campionato neppure, di fatto, festeggiato.

Hamann non ha nascosto la propria opinione quando si è tratta di parlare del futuro del tecnico: "Quando vedi le persone trattate così ti devi chiedere: 'voglio lavorare per questo club?'", ha detto l'ex giocatore facendo riferimento a cosa potrebbe pensare ora Tuchel. "Secondo me non è da escludere che Tuchel possa decidere di andare via di sua spontanea volontà".