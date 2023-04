Havertz: “Tuchel mi ha cambiato. Non ho capito esonero al Chelsea”

"Nei primi sei mesi non avevo davvero visto campoe, ma poi le cose sono cambiate con Thomas Tuchel. Eravamo noni in campionato, siamo arrivati ​​quarti e abbiamo vinto la Champions League. Mi ha decisamente reso un giocatore migliore", ha spiegato Havertz . "Tuchel gli ha insegnato quanto sia importante ogni piccolo dettaglio. Ci siamo esercitati ogni giorno affinché ogni passaggio fosse fatto con la giusta acuratezza. Non troppo morbido, non troppo duro, perfetto. E non importa quanto fossero belle le partite, perché se facevi un passaggio sbagliato, non era mai completamente soddisfatto".

Sull'addio di Tuchel dal Chelsea: "Sono scoppiato dentro quando ho sentito cose negative. Ma alla fine era la cosa giusta da fare anche se quando vinci tre titoli in un anno e mezzo e sei anche in altre tre finali, il bilancio non può essere negativo". Ancora sull'esonero: "Non riuscivo a capirlo perché Thomas è stato una delle parti più importanti del nostro successo. Come giocatore, non posso dire cosa sia successo a porte chiuse dopo il cambio di proprietà, ma abbiamo avuto un ottimo rapporto con lui, proprio come ora con mister Potter".