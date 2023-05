Henry: “De Bruyne il giocatore più intelligente. La sua perfezione ti fa impazzire”

In studio per CBS Sports Golazo, Henry ha spiegato: "Onestamente, il cervello di Kevin De Bruyne è la cosa migliore che abbia mai visto. Non sto parlando di come vede il gioco, non so cosa pensi a volte! Lo guardi e sembra che non sia con noi. È così forte e a volte può essere un problema perché non sei al suo livello. Penso che sia il giocatore più intelligente che abbia mai visto. E lo dico sapete perché? Perchè l'ho visto quando ero con la Nazionale del Belgio per anni. Ho visto cosa fa in allenamento. Non so se posso rendere l'idea ma alle volte la sua perfezione ti fa impazzire. Lui è un perfezionista, incredibile", ha concluso il francese parlando con Carragher e Micah Richards.