Henry e il rapporto complicato con il padre: “Ho sofferto per lui”

Dopo averlo tenuto come argomento privato per molti anni, l'ex Arsenal, Juventus e Barcellona Thierry Henry ha parlato del rapporto complicato con suo padre, con il mancato riconoscimento di quest'ultimo sul proprio lavoro. L'ex attaccante della Francia, ne ha palato durante l'intervista concessa al podcast di Gary Lineker. "Sono cresciuto con la sensazione di non essere abbastanza bravo per mio padre. Per molto tempo, tutto ciò che desideravo era l'approvazione di mio padre" - ha dichiarato Henry, storico attaccante francese. "L'ho ottenuta da miliardi di persone, ma non da lui - prosegue. "Quindi sono cresciuto cercando di ottenere qualcosa che non avrei mai potuto avere. Ricevevo complimenti da tutti, tutti i giorni, tranne da lui" - spiega ancora Henry. "Per molto tempo, il calcio mi ha salvato da tutto ciò". Infine, come spiegato da Henry, l'approvazione è arrivata, ma solo dopo la vittoria della Francia ai Mondiali del 1998. "Sì, alla fine l'ho avuto quando ero campione del mondo, ma mi sarebbe piaciuto averlo a 10,11,12 anni. Mio padre mi ha educato con i suoi strumenti" - ha concluso Thierry Henry, icona del calcio francese e dell'Arsenal ai tempi di Arsene Wenger.