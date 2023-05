Henry rivela: “De Bruyne ha problemi nel privato. Lo rispetto ancora di più”

Non solo calcio nel bellissimo 4-0 del Manchester City al Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League. Gli addetti ai lavori si sono accorti che dopo il match Kevin De Bruyne e Thierry Henry , rispettivamente calciatore Citizens e attuale commentatore tv per CBS Sport, si sono fermati qualche momento a parlare con tanto di lungo abbraccio che ha lasciato l'ex stella francese visibilmente emozionata. Ma cosa si sono detti?

Qualche dettaglio lo ha dato proprio Henry che ha cercato di spiegare anche il momento di tensione vissuto in campo proprio dal belga e il suo mister, Guardiola: "Sta attraversando un momento difficile. Non posso dire esattamente di cosa si tratta perché devo rispettare la sua privacy. Per me è il giocatore più importante del Manchester City e col Real è riuscito a essere uno dei migliori, nonostante questo problema".