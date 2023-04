Higuain torna a giocare a calcio: Aguero lo annuncia in Kings League

Il Kun Aguero ha annunciato la presenza di Gonzalo Higuain nella sua squadra della Kings League, la competizione creata da Piqué. Non c'è ancora una data ma il Pipita tornerà a giocare a pallone.

Gonzalo Higuain tornerà in campo. L'ex Juventus si era ritirato al termine dell'ultima stagione dopo l'esperienza in MLS con l'Inter Miami di Beckham ma sembra destinato a indossare di nuovo gli scarpini da gioco, almeno per un'altra volta.

Nelle scorse ore, infatti, Aguero, in diretta su Twitch, ha annunciato che il Pipità tornerà in campo nella Kings League. Insieme a uno degli organizzatori del torneo spagnolo, lo streamer Ibai Llanos, il Kun ha rivelato che Higuain sarà uno degli Jugador 12 del Kunisports, la sua squadra nella lega di Piqué. Gli Jugador 12 cambiano ogni partita quindi l'ex Juve molto probabilmente giocherà solo una partita nella Kings League.

Sul tema, infatti, l'argentino ha detto: "L'unico che mi ha confermato la sua presenza per ora è il 'Pipa' Higuain. Non so ancora quando ma mi ha detto che giocherà una giornata".

A questo punto siamo sicuri che tutti i tifosi del Pipita e in generale gli appassionati del pallone non aspettano altro che rivederlo in campo.