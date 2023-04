In Argentina sicuri: il Real Madrid ha scelto il sostituto di Ancelotti

Aumentano i rumors sul futuro di Ancelotti lontano dal Real Madrid. Pare che il club abbia scelto il possibile sostituto.

Redazione ITASportPress

Ancelotti sì, Ancelotti no. Questo il rebus in casa Real Madrid in vista della prossima stagione. Le voci d'addio del mister di Reggiolo sono sempre più insistenti e in Argentina il noto media TyC Sports parla della decisione, probabile, della scelta del suo sostituto alla guida del club Blancos.

Pare, infatti, che in caso di partenza dell'allenatore italiano a fine stagione, il Real Madrid sarebbe pronto ad affidarsi a Mauricio Pochettino. Carletto sembra destinato alla panchina del Brasile come CT e in questo modo, a salire in carica per le Merengues sarebbe l'ex Tottenham e Psg. Florentino Perez vorrebbe ripartire da lui.

A questo punto non resta che attendere le novità. Va precisato che Ancelotti, dal canto suo, ha sempre parlato del suo futuro solo in camiseta blanca affermando più volte di voler rimanere a lungo. Probabile, però, che la tentazione di guidare una Nazionale forte come quella brasiliana possa avergli fatto cambiare idea.